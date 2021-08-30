Мужчина вел себя неадекватно. Он сидел в подъезде весь в крови.
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Мужчина убил собственную мать
- Правоохранителям около 10:00 поступило сообщение от жителей одной из многоэтажек в Бродах.
- Они рассказали о подозрительном мужчине, который ведет себя неадекватно и нарушает публичный порядок.
- По указанному адресу немедленно выехали патрульные.
- Прибыв на место происшествия, они обнаружили 45-летнего нарушителя, жителя дома, в подъезде.
- На его одежде полицейские увидели следы крови, а в квартире, где он жил, обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти.
- На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Правоохранители установили, что погибшей была 67-летняя жительница квартиры, мать неадекватного мужчины.
- Причиной смерти женщины стало ножевое ранение в шею. Также следователи выяснили, что к убийству женщины причастен ее собственный сын.
45-летний мужчина зарезал собственную мать / Фото полиции Львовщины
Правоохранители проводят расследование
Следователи открыли уголовное производство за умышленное убийство. Если вину задержанного докажут в суде, ему грозит от 7 до 15 лет за решеткой.
Вскоре суд изберет мужчине меру пресечения. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства происшествия.
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