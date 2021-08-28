Задержанному мужчине объявили подозрение в убийстве собственной жены. Прокуратура готовит ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения.

Что было раньше В Киеве в холодильнике нашли расчлененное тело женщины: жуткое видео

После убийства мужчина специально купил морозильную камеру

Следствие установило, что супруги поссорились. Во время конфликта мужчина схватил нож и нанес жене 15 ударов. Чтобы скрыть следы преступления, он решил расчленить тело. Для того, чтобы спрятать его, подозреваемый купил морозильную камеру.

После этого мужчина еще неделю жил в квартире, где был труп его жены, однако затем решил сбежать из города. Нашли его в доме покойной жены в Черкассах, откуда та была родом.

После побега подозреваемого из Киева его родственник нашел тело женщины в квартире и вызвал полицию.

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Обратите внимание! За умышленное убийство 35-летнему мужчине грозит до 15 лет заключения. Также дополнительным обстоятельством, отягчающим преступление, является домашнее насилие со стороны подозреваемого.

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