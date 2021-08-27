О совершении преступления полицейские узнали в 11: 40 27 августа. На место происшествия сразу выехали следователи, судмедэксперт и криминалисты.
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Сейчас личность погибшей остается неизвестной.
Расчленили и сложили в холодильник
Полицейские работают на месте страшной находки / Фото "Киева Оперативного"
- Тело женщины нашел родственник владельца квартиры на проспекте Правды.
- По предварительным данным, убитой является жена владельца квартиры, а его подозревают в совершении преступления.
- Где сейчас находится мужчина, которому принадлежит жилье, неизвестно.
- С квалификацией события правоохранители должны определиться после проведения первоочередных следственных действий и выводов экспертов.
Полицейские пока не выяснили, произошло ли в квартире убийство, или женщина умерла естественной смертью.
Следователи продолжают выяснять обстоятельства преступления.
Смотрите видео из дома, где нашли расчлененное тело женщины: