Инцидент произошел в 10:39 на улице Стуса. Раненый мужчина самостоятельно смог попросить о помощи, однако вскоре скончался.

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Двое мужчин застрелили таксиста

В 10:40 полицейским поступило сообщение о том, что минуту назад возле дома №47 на улице Стуса ранили мужчину.

Заявительница сообщила, что в ресторан "Форес" зашел раненый мужчина, который сказал, что он – водитель такси и что неизвестные в него стреляли из оружия,

– сообщили в полиции.

У мужчины было кровотечение. Медики скорой срочно отвезли его в больницу. Однако, несмотря на усилия врачей, раненый водитель скончался.



Нападение произошло на улице Стуса / Фото "Варта 1"

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Правоохранители ищут нападавших

Полиция подозревает в преступлении двух мужчин:

Первый нападавший имел среднее телосложение и рост 175 сантиметров. Он был одет в черную кепку, красную короткую куртку и черные брюки (возможно, спортивные). В руках злоумышленник имел полосатые китайские сумки.

Второй нападавший имел рост 180 – 185 сантиметров и крупное телосложение. Был одет в блейзер темного цвета.

Правоохранители призывают помочь найти злоумышленников. Всех очевидцев инцидента или тех, кто видел похожих мужчин, просят сообщить по телефону 096 755 18 09 или 102.



Пострадавший скончался в больнице / Фото "Варта 1"