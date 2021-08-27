Инцидент произошел в 10:39 на улице Стуса. Раненый мужчина самостоятельно смог попросить о помощи, однако вскоре скончался.

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Двое мужчин застрелили таксиста

В 10:40 полицейским поступило сообщение о том, что минуту назад возле дома №47 на улице Стуса ранили мужчину.

Заявительница сообщила, что в ресторан "Форес" зашел раненый мужчина, который сказал, что он – водитель такси и что неизвестные в него стреляли из оружия,
– сообщили в полиции.

У мужчины было кровотечение. Медики скорой срочно отвезли его в больницу. Однако, несмотря на усилия врачей, раненый водитель скончался.

Львівські правоохоронці розшукують озброєних чоловіків, які застрелили таксиста
Нападение произошло на улице Стуса / Фото "Варта 1"

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Правоохранители ищут нападавших

Полиция подозревает в преступлении двух мужчин:

  • Первый нападавший имел среднее телосложение и рост 175 сантиметров. Он был одет в черную кепку, красную короткую куртку и черные брюки (возможно, спортивные). В руках злоумышленник имел полосатые китайские сумки.
  • Второй нападавший имел рост 180 – 185 сантиметров и крупное телосложение. Был одет в блейзер темного цвета.

Правоохранители призывают помочь найти злоумышленников. Всех очевидцев инцидента или тех, кто видел похожих мужчин, просят сообщить по телефону 096 755 18 09 или 102.

Львівські правоохоронці розшукують озброєних чоловіків, які застрелили таксиста
Пострадавший скончался в больнице / Фото "Варта 1"

Львівська поліція розшукує озброєних чоловіків, які застрелили таксиста
Полиция ищет злоумышленников / Фото Игоря Зинкевича