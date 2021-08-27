Інцидент трапився о 10:39 на вулиці Стуса. Поранений чоловік самотужки зміг попросити про допомогу, однак невдовзі помер.

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Двоє чоловіків застрелили таксиста

О 10:40 поліцейським надійшло повідомлення про те, що хвилину тому біля будинку №47 на вулиці Стуса поранили чоловіка.

Заявниця повідомила, що в ресторан "Форес" зайшов поранений чоловік, який сказав, що він – водій таксі й що невідомі особи у нього стріляли зі зброї,
– повідомили у поліції.

У чоловіка була кровотеча. Медики швидкої терміново відвезли його у лікарню. Однак, попри зусилля лікарів, поранений водій помер.

Львівські правоохоронці розшукують озброєних чоловіків, які застрелили таксиста
Напад трапився на вулиці Стуса / Фото "Варта 1"

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Правоохоронці шукають нападників

Поліція підозрює у злочині двох чоловіків:

  • Перший нападник мав середню тілобудову та зріст 175 сантиметрів. Він був одягнений у чорну кепку, червону коротку куртку та чорні штани (можливо, спортивні). В руках зловмисник мав смугасті китайські сумки.
  • Другий нападник мав зріст 180 – 185 сантиметрів та міцну тілобудову. Був одягнений у блейзер темного кольору.

Правоохоронці закликають допомогти знайти зловмисників. Усіх очевидців інциденту або тих, хто бачив схожих чоловіків, просять повідомити за телефоном 096 755 18 09 або 102.

Львівські правоохоронці розшукують озброєних чоловіків, які застрелили таксиста
Постраждалий помер у лікарні / Фото "Варта 1"

Львівська поліція розшукує озброєних чоловіків, які застрелили таксиста
Поліція шукає зловмисників / Фото Ігоря Зінкевича