Мужчина вытолкнул несчастную. Погибшей было 37 лет.

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Злоумышленник после содеянного вышел на улицу и пытался скрыться, однако его задержали местные жители, которые стали свидетелями инцидента. Начато уголовное производство по факту умышленного убийства.

Что рассказали в полиции

24 августа в полицию обратилась женщина, которая сообщила о том, что с 7-го этажа многоэтажки на улице Оноре де Бальзака мужчина вытолкал женщину, которая после падения упала на землю и погибла.

Полиция установила, что убийца проживал с погибшей в съемной квартире.

Между мужчиной и потерпевшей возник конфликт, во время которого фигурант дела вытолкал женщину за пределы балкона, прилагая все усилия, чтобы она не удержалась и упала. Это событие увидела прохожая, которая пыталась помешать действиям мужчины и просила его остановиться, однако он не слушал ее и продолжал свои действия,

– рассказали в полиции.

Убийцу задержали

Полицейские задержали 55-летнего уроженца Донетчины, который это и сделал. Выяснилось, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение разбойного нападения.

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