Пытал и унижал осужденных: ГБР сообщило о подозрении должностному лицу исправительной колонии

На Прикарпатье работники ГБР сообщили о подозрении работнику оперативного отдела Коломыйской исправительной колонии. По информации правоохранителей, чиновник пытал и унижал осужденных.

Пытки продолжались несколько часов, сопровождаясь нецензурной бранью и угрозами. Делал он это для того, чтобы получить от них информацию о путях поступления наркотиков в колонию.

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Для чего подозреваемый пытал осужденных

Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении работнику оперативного отдела Коломыйской исправительной колонии на Прикарпатье.

По оперативной информации, чиновник нередко применял силу и моральное давление для получения информации от осужденных.

В частности, следователи ГБР задокументировали применение силы и морального давления в отношении двух осужденных, которых он пытался склонить к сотрудничеству. Работник колонии хотел получить информацию о том, каким образом в колонию попадают наркотики,

– говорится в сообщении правоохранителей.

Там добавили, что когда мужчины отказались сотрудничать, чиновник начал наносить им удары в разные части тела, сопровождая это нецензурной бранью и угрозами. Пытки и унижения продолжались несколько часов.

Должностному лицу сообщено подозрение в пытках. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.