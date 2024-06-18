Его задержание произошло во время передачи части суммы. У задержанного изъяты пустые повестки, копии паспортов призывников и наличные в разной валюте.

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Что известно об инциденте с сыном Винницкого комиссариата

Государственное бюро расследований задержало сына начальника одного из отделений Винницкого объединенного городского ТЦК и СП за попытку получить 20 тысяч долларов за оформление документов для выезда за границу.

Мужчина уверял, что за 20 тысяч долларов его отец подготовит документы, которые позволят избежать мобилизации и выехать из Украины,

– говорится в сообщении правоохранителей.

Они также рассказали, что сын чиновника неоднократно предлагал подобную "помощь" ранее. Во время обысков у него изъяли пустые повестки, копии паспортов мужчин призывного возраста и наличные в разной валюте.

Задержание произошло 14 июня во время передачи 15 тысяч долларов, тогда как ранее он уже получил 5 тысяч. Обыски были проведены как по месту жительства и работы задержанного, так и его отца.

Заметим, что недавно ГБР разоблачило правоохранителя с Луганщины, который покинул службу и получал миллионные выплаты, выдавая себя за военнопленного. Общая сумма полученных мошенническим путем государственных средств составила более 2,6 миллиона гривен.