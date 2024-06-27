Катував і принижував засуджених: ДБР повідомило про підозру посадовцю виправної колонії

На Прикарпатті працівники ДБР повідомили про підозру працівнику оперативного відділу Коломийської виправної колонії. За інформацією правоохоронців, посадовець катував та принижував засуджених.

Катування тривали кілька годин, супроводжуючись нецензурною лайкою та погрозами. Робив він це для того, аби отримати від них інформацію про шляхи надходження наркотиків до колонії.

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Для чого підозрюваний катував засуджених

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру працівнику оперативного відділу Коломийської виправної колонії на Прикарпатті.

За оперативною інформацією, посадовець нерідко застосовував силу та моральний тиск для отримання інформації від засуджених.

Зокрема, слідчі ДБР задокументували застосування сили та морального тиску щодо двох засуджених, яких він намагався схилити до співпраці. Працівник колонії хотів отримати інформацію про те, яким чином до колонії потрапляють наркотики,

– мовиться у повідомленні правоохоронців.

Там додали, що коли чоловіки відмовилися співпрацювати, посадовець почав завдавати їм ударів у різні частини тіла, супроводжуючи це нецензурною лайкою та погрозами. Катування і приниження тривали кілька годин.

Посадовцю повідомлено підозру у катуванні. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.