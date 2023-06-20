Мужчину, который изнасиловал и убил 9-летнюю девочку на Прикарпатье, взяли под стражу

В Ивано-Франковской области 34-летний мужчина убил 9-летнюю девочку. Подозреваемого уже взяли под стражу.

Также городской суд избрал меру пресечения убийце. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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Убийцу взяли под стражу

Как стало известно, 20 июня Ивано-Франковский суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога подозреваемому. Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей об умышленном убийстве.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.



Подозреваемый убийца / фото полиции

Убийство 9-летней девочки: все, что известно