Чоловіка, який зґвалтував і вбив 9-річну дівчинку на Прикарпатті, взяли під варту
20 червня 2023, 13:27Читать новость на русском
Джерело:Національна поліція України
На Івано-Франківщині 34-річний чоловік вбив 9-річну дівчинку. Підозрюваного вже взяли під варту.
Також міський суд обрав запобіжний захід вбивці. Йому загрожує довічне позбавлення волі.
До теми Раніше ґвалтував і нападав на жінок: що відомо про вбивцю 9-річної дівчинки на Прикарпатті
Вбивцю взяли під варту
Як стало відомо, 20 червня Івано-Франківський суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави підозрюваному. Затриманому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею про умисне вбивство.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.
Підозрюваний вбивця / фото поліції
Вбивство 9-річної дівчинки: все, що відомо
- У селищі Кути виявили тіло дитини з ознаками насильницької смерті в хащах на території селища. Неподалік знайшли й одяг дівчинки.
- Як виявилось, до злочину причетний 34-річний родич дитини. Зловмисник того дня приїхав у гості до свого двоюрідного брата – батька дівчинки.
- Невдовзі дитина пішла до сестри, а чоловік рушив за нею, запропонував скоротити дорогу та заманив її у хащі.
- На камерах відеоспостереження видно, як дівчинка під парасолькою йде пішки, а поруч велосипедом їде той самий родич.
- Після цього чоловік зґвалтував і задушив дівчинку.
- У підсумку правоохоронці затримали вбивцю, який сам зізнався у скоєному.
- За словами місцевих, у сім'ї Вероніки було троє дітей – вона була середньою. У школі кажуть, що батько дбав про дівчинку, разом з нею приходив до школи нещодавно здавати книжки.
- Зазначається, що підозрюваний вже був кілька разів судимий і нападав на жінок. Так, 34-річний Віталій Михайлюк кілька років тому уже ґвалтував дівчинку, але вона залишилася живою.
- До речі, серед місцевих поширюється невдоволення, оскільки чоловіку може все зійти з рук. Люди кажуть, що в Чернівцях є родич вбивці – високопоставлений церковний служитель, а на Івано-Франківщині в поліції працює його двоюрідний брат.