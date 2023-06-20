Чоловіка, який зґвалтував і вбив 9-річну дівчинку на Прикарпатті, взяли під варту

На Івано-Франківщині 34-річний чоловік вбив 9-річну дівчинку. Підозрюваного вже взяли під варту.

Також міський суд обрав запобіжний захід вбивці. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

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Вбивцю взяли під варту

Як стало відомо, 20 червня Івано-Франківський суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави підозрюваному. Затриманому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею про умисне вбивство.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.



Підозрюваний вбивця / фото поліції

Вбивство 9-річної дівчинки: все, що відомо