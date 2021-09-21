Прилетела из Финляндии: на Прикарпатье браконьеры убили редкую птицу

Это произошло в селе Межречье Ивано-Франковской области. Об этом заявил заместитель директора Галицкого национального природного парка Владимир Бучко.

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Птица прилетела из Финляндии

Скопу браконьеры подбили в рыборазводных прудах. К сожалению, она прожила очень мало.

Кольцо металлическое – музея зоологии Хельсинки (Финляндия) М-74967. Цветное желтое – TAN,

– написал Бучко.

Бучко рассказал, что мужчина на фото нашел птицу еще живой и сообщил зоозащитникам.



Сначала птица была жива / Фото Владимира Бучко

В комментариях не поверили мужчине на фото

Пользователи сети обратили внимание на ряд несоответствий и не поверили мужчине.

"Почему я ему не верю? Охотничьи собаки, одежда соответствующая и делать такие фото, вместо того, чтобы хватать и везти птицу в клинику", – написали под постом.

Предполагали, что охотник на фото якобы сам мог убить редкую птицу.



Скопу подбили браконьеры / Фото Владимира Бучко

Текст поста Владимира Бучко:

Снова в охотничьих угодьях убивают редких птиц. Скопа (ККУ) подбита браконьерами 5.09.2021 г. на рыборазводных прудах в окрестностях с. Межречье, Долинский р-н, Ивано-Франковская обл. Кольцо металлическое – музея зоологии Хельсинки (Финляндия) М-74967. Цветное желтое – TAN.

К сожалению птица не выжила.

P.S. Это молодая птица, которая прожила очень мало – была закольцована вблизи поселка Джоутса (Финляндия) еще птенцом 22 июня этого года.