Прилетела из Финляндии: на Прикарпатье браконьеры убили редкую птицу
Источник:фейсбук Владимира Бучко
В охотничьих угодьях на Прикарпатье браконьеры подстрелили редкую птицу. Это была скопа, занесенная в Красную книгу.
Это произошло в селе Межречье Ивано-Франковской области. Об этом заявил заместитель директора Галицкого национального природного парка Владимир Бучко.
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Птица прилетела из Финляндии
Скопу браконьеры подбили в рыборазводных прудах. К сожалению, она прожила очень мало.
Кольцо металлическое – музея зоологии Хельсинки (Финляндия) М-74967. Цветное желтое – TAN,
– написал Бучко.
Бучко рассказал, что мужчина на фото нашел птицу еще живой и сообщил зоозащитникам.
Сначала птица была жива / Фото Владимира Бучко
В комментариях не поверили мужчине на фото
Пользователи сети обратили внимание на ряд несоответствий и не поверили мужчине.
"Почему я ему не верю? Охотничьи собаки, одежда соответствующая и делать такие фото, вместо того, чтобы хватать и везти птицу в клинику", – написали под постом.
Предполагали, что охотник на фото якобы сам мог убить редкую птицу.
Скопу подбили браконьеры / Фото Владимира Бучко
Текст поста Владимира Бучко:
Снова в охотничьих угодьях убивают редких птиц. Скопа (ККУ) подбита браконьерами 5.09.2021 г. на рыборазводных прудах в окрестностях с. Межречье, Долинский р-н, Ивано-Франковская обл. Кольцо металлическое – музея зоологии Хельсинки (Финляндия) М-74967. Цветное желтое – TAN.
К сожалению птица не выжила.
P.S. Это молодая птица, которая прожила очень мало – была закольцована вблизи поселка Джоутса (Финляндия) еще птенцом 22 июня этого года.