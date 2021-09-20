Прилетів з Фінляндії: на Прикарпатті браконьєри вбили рідкісного птаха
Джерело:фейсбук Володимира Бучка
В мисливському угідді на Прикарпатті браконьєри підстрелили рідкісного птаха. Це була Скопа, що занесена до Червоної книги.
Це сталось у селі Міжріччя Івано-Франківської області. Про це заявив заступник директора Галицького національного природного парку Володимир Бучко.
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Птах прилетів з Фінляндії
Скопу браконьєри підбили у риборозплідних ставках. На жаль, він не прожив дуже мало.
Кільце металічне – Музею зоології Хельсенкі (Фінляндія) М-74967. Кольорове жовте – TAN",
– написав Бучко.
Бучко розповів, що чоловік на фото знайшов птаха ще живим і повідомив зоозахисникам.
Спочатку птах був живий / Фото Володимира Бучка
У коментарях не повірили чоловіку на фото
Користувачі мережі звернули увагу на низку невідповідностей та не повірили чоловіку.
"Чому я йому не вірю? Мисливські собаки, одяг відповідний і робити такі фото, замість того, щоб хапати і везти птицю у клініку", – написали під постом.
Припускали, що мисливець на фото нібито сам міг вбити рідкісного птаха.
Скопу підбили браконьєри / Фото Володимира Бучка
Текст поста Володимира Бучка:
Знову у мисливських угіддях вбивають рідкісних птахів. Скопа (ЧКУ) підбита браконьєрами 5.09.2021 р. на риборозплідних ставках в околицях с. Мижріччя, Долинський р-н, Івано-Франківська обл. Кільце металічне – Музею зоології Хельсенкі (Фінляндія) М-74967. Кольорове жовте – TAN.
На жаль птах не вижив.
P.S. Це молодий птах, який прожив дуже мало – був закільцьований поблизу селища Джоутса (Фінляндія) ще пташеням 22 червня цього року.