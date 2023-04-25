Ищут по всему городу: в Авдеевке остался один ребенок, которого родители скрывают от эвакуации

В прифронтовом городе Авдеевка до сих пор находится один ребенок. Родители скрывают малышей от эвакуационных групп.

Об этом в эфире "Радио Свобода" сообщил глава городской военной администрации Виталий Барабаш, сообщает 24 Канал.

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В Авдеевке родители скрывают ребенка от эвакуации

Барабаш рассказал, что в Авдеевке еще осталось по меньшей мере 1787 человек, которым оказывают гуманитарную помощь. Ориентировочно 50 – 70 мирных жителей "принципиально не ходят" ее получать.

Кроме этого, несмотря на обязательную эвакуацию детей в Донецкой области, в Авдеевке до сих пор находится один маленький украинец.

Не можем его пока найти, родители прячут. У нас уже действительно принудительная эвакуация детей. Как только найдем ребенка, сразу вывезем,

– отметил глава ГВА.

По его словам, последние 10 семей, вывезенных из города, также скрывали своих детей от эвакуационных групп.

"Прячут где угодно – у родственников, знакомых, не очень знакомых, чтобы не ехать на более безопасные территории не только Донецкой области, но и вообще Украины", – объяснил Барабаш.

Он подытожил, что разводить детей с семьей запрещено украинским законодательством, поэтому их должен сопровождать по крайней мере один из родителей.

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Из более чем 20 населенных пунктов Донецкой области принудительно эвакуируют детей

В Минреинтеграции еще 4 апреля сообщили, что члены Коордштаба единогласно поддержали решение Донецкой ОВА об обязательной эвакуации 126 детей из 21 населенного пункта области. Речь идет о городах и селах, где ситуация безопасности остается критической.

В министерстве объяснили, что в Донецкой области работают 5 эвакуационных экипажей полиции "Белые ангелы". Они увозят детей на бронированных автомобилях.

Дети должны уехать в сопровождении одного из родителей или же законного представителя. В безопасном месте им предоставят бесплатное жилье, социальные гарантии, гуманитарную помощь и психологическую поддержку.