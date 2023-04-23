Об этом в эфире телемарафона сообщил руководитель Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский. По его словам, попытки захватчиков оказались тщетными.

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Наши воины отразили много атак на этом направлении

Дмитрашковский отмечает, что за минувшие сутки Силы обороны на Авдеевском направлении отразили почти три десятка вражеских штурмов.

Враг совершил 28 штурмовых действий, было 485 обстрелов позиций наших защитников. В безуспешных попытках захватить украинские позиции оккупанты лишились двух рот личного состава за одну только ночь,

– сообщил спикер.

Кроме того, россияне потеряли 10 единиц техники. Российские террористы в сутки 186 раз обстреляли позиции наших воинов. Среди них:

Запорожское направление – 30,

Донецкое направление – 156.

Дмитрашковский отметил, что российская армия потеряла 200 солдат убитыми и ранеными.

Актуальные потери врага

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали 690 захватчиков. Добавим, что с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине уже 186420 своих воинов. Однако реальное количество потерь может быть в разы больше, поскольку подсчет усложняют боевые действия.

Кроме личного состава российская армия постоянно теряет свою военную технику. Следовательно, с 24 февраля 2022 года нашим воинам удалось уничтожить:

танков – 3675 (+3) единиц;

боевых бронированных машин – 7 131 (+1) единица;

артиллерийских систем – 2837 (+5) единиц;

РСЗО – 539 (+0) единиц;

средств ПВО – 289 (+0) единиц;

самолетов – 308 (+0) единиц;

вертолетов – 294 (+1) единица;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 2402 (+4) единиц;

крылатых ракет – 911 (+0) единиц;

кораблей/катеров – 18 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 5730 (+12) единиц;

специальной техники – 339 (+2) единицы.

Следует добавить, что в утренней сводке Генштаб ВСУ подчеркнул, что основные усилия противник сосредоточивает на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.