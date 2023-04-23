Аналитики американского Института изучения войны заявили, что не впервые видели попытки российского командования помешать эвакуации солдат. Так случилось и в этот раз при эвакуации из временно оккупированной Луганской области.
Смотрите также На Запорожье и Херсонщине враг дальше обороняется: в Генштабе назвали 3 самых горячих направления.
Почему Россия не эвакуирует раненых
Российское командование, вероятно, намерено не допустить, чтобы значительное количество деморализованных солдат симулировало ранения, чтобы сбежать с поля боя, и не очень озабочено боеспособностью солдат, поскольку многих используют в атаках в стиле "человеческих волн",
– заявили в ISW.
Аналитики отметили, что этот инцидент еще более примечателен потому, что есть четкий набор контрольно-пропускных пунктов, которые:
- блокируют движение;
- отделяют страну-агрессора от захваченных ею территорий Украины.
Это подрывает заявления России о том, что она якобы "объединила" временно оккупированные украинские территории.
Что известно об отказе эвакуировать раненых солдат в Россию
- 14 апреля Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в своей утренней сводке сообщил, что Россия не пропустила военную колонну со своими ранеными солдатами через Государственную границу Украины.
- Российская колонна двигалась со стороны временно оккупированной Луганщины в направлении Уразово Белгородской области. В ней находились 14 грузовых автомобилей, которые были вынуждены вернуться во временно оккупированную Россией Луганскую область.
- То есть, россиянам не удалось провести медицинскую эвакуацию. У раненых российских оккупантов не было должной медицинской помощи, поэтому часть – скончалась.
- Еще часть тяжелораненых, ориентировочно 50 россиян, оккупанты отвезли в развернутый ими госпиталь на территории Троицкой центральной районной больницы Луганской области.