В Генштабе обнародовали актуальную информацию с фронта. Отмечают, что враг наступает на трех направлениях.
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Где идут самые трудные бои
За прошедшие сутки Россия нанесла 8 ракетных, 37 авиационных ударов и совершила около 45 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Кроме того, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
В Генштабе ВСУ отмечают, что основные усилия противник сосредотачивает на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там наши воины отразили 58 атак. В то же время, самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.
Что происходит на других направлениях
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без значительных конфигураций.
На Северском и Слобожанском направлениях противник в течение суток нанес авиационный удар по Орликовке и осуществил обстрелы населенных пунктов:
- Карповичи и Хотиевка Черниговской области;
- Уланово, Бруски, Стукаловка, Волфин, Кореневка и Юнаковка Сумской области,
- Тимофеевка Харьковской области.
На Купянском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Новомлинску, Западному, Масютовке, Синьковке, Кисловке и Берестову Харьковской области.
На Лиманском направлении противник наступательных действий не производил. Артиллерийские обстрелы получили Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области и Диброва, Верхнекаменное и Спорное Донецкой области.
На Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои за город Бахмут. Вблизи населенных пунктов Григоровка, Хромово и Ивановское противник вел безуспешные наступательные действия.
От вражеских обстрелов пострадали Раздолевка, Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Александро-Шультино, Белая Гора, Дилиевка, Железное, Северное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Новокалинового Донецкой области, успеха не имел. Обстрелял, в частности, Новокалиново, Степное, Авдеевку, Тонечко, Первомайское и Невельское Донецкой области.
На Марьинском направлении за прошедшие сутки наши защитники отбили атаки противника в районе Марьинки. Кроме этого, вражеским обстрелам подверглись Красногоровке, Георгиевке и Новомихайловке Донецкой области.
На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг обстрелял Угледар, Пречистовку, Новоукраинку, Золотую Ниву и Большую Новоселку на Донетчине.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. За прошедшие сутки произвел минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов.
Среди них:
- Времивка, Зеленое поле Донецкой области;
- Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области;
- Саблуковка, Берислав, Казацкое, Токаревка, Ингулец, Инженерное, Антоновка, Белозерка, Берегово, Кизомыс на Херсонщине и Херсон.
Наши воины "дают на орехи" оккупантам
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Кроме того, украинские воины сбили вражеский вертолет Ми-24 и 4 БпЛА противника (разведывательные дроны "Орлан-10" и "Zala", а также 2 дрона-камикадзе типа "Ланцет").
В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили:
- 4 района сосредоточения живой силы,
- 2 склада боеприпасов,
- 2 важных военных объекта противника.