В Генштабе обнародовали актуальную информацию с фронта. Отмечают, что враг наступает на трех направлениях.

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Где идут самые трудные бои

За прошедшие сутки Россия нанесла 8 ракетных, 37 авиационных ударов и совершила около 45 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Кроме того, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

В Генштабе ВСУ отмечают, что основные усилия противник сосредотачивает на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там наши воины отразили 58 атак. В то же время, самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

Что происходит на других направлениях

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без значительных конфигураций.

На Северском и Слобожанском направлениях противник в течение суток нанес авиационный удар по Орликовке и осуществил обстрелы населенных пунктов:

Карповичи и Хотиевка Черниговской области;

Уланово, Бруски, Стукаловка, Волфин, Кореневка и Юнаковка Сумской области,

Тимофеевка Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Новомлинску, Западному, Масютовке, Синьковке, Кисловке и Берестову Харьковской области.

На Лиманском направлении противник наступательных действий не производил. Артиллерийские обстрелы получили Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области и Диброва, Верхнекаменное и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои за город Бахмут. Вблизи населенных пунктов Григоровка, Хромово и Ивановское противник вел безуспешные наступательные действия.

От вражеских обстрелов пострадали Раздолевка, Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Александро-Шультино, Белая Гора, Дилиевка, Железное, Северное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Новокалинового Донецкой области, успеха не имел. Обстрелял, в частности, Новокалиново, Степное, Авдеевку, Тонечко, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки наши защитники отбили атаки противника в районе Марьинки. Кроме этого, вражеским обстрелам подверглись Красногоровке, Георгиевке и Новомихайловке Донецкой области.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг обстрелял Угледар, Пречистовку, Новоукраинку, Золотую Ниву и Большую Новоселку на Донетчине.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. За прошедшие сутки произвел минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов.

Среди них:

Времивка, Зеленое поле Донецкой области;

Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области;

Саблуковка, Берислав, Казацкое, Токаревка, Ингулец, Инженерное, Антоновка, Белозерка, Берегово, Кизомыс на Херсонщине и Херсон.

Наши воины "дают на орехи" оккупантам

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Кроме того, украинские воины сбили вражеский вертолет Ми-24 и 4 БпЛА противника (разведывательные дроны "Орлан-10" и "Zala", а также 2 дрона-камикадзе типа "Ланцет").

В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили: