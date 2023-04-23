Аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що не вперше бачили спроби російського командування перешкодити евакуації солдатів. Так трапилось і цього разу при евакуації з тимчасово окупованої Луганської області.

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Чому Росія не евакуює поранених

Російське командування, ймовірно, має намір не допустити, щоб значна кількість деморалізованих солдатів симулювала поранення, щоб втекти з поля бою, і не дуже стурбоване боєздатністю солдатів, оскільки багатьох використовують в атаках у стилі "людських хвиль",

– заявили в ISW.

Аналітики зауважили, що цей інцидент є ще більш примітним тому, що є чіткий набір контрольно-пропускних пунктів, які:

блокують рух;

відокремлюють країну-агресора від захоплених нею територій України.

Це підриває заяви Росії про те, що нібито вона "об'єднала" тимчасово окуповані українські території.

Що відомо про відмову евакуювати поранених солдатів в Росію