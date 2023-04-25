Шукають по всьому місту: в Авдіївці залишилася одна дитина, яку батьки ховають від евакуації

У прифронтовому місті Авдіївка досі перебуває одна дитина. Батьки переховують малечу від евакуаційних груп.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" повідомив голова міської військової адміністрації Віталій Барабаш, повідомляє 24 Канал.

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В Авдіївці батьки ховають дитину від евакуації

Барабаш розповів, що в Авдіївці ще залишилися щонайменше 1787 людей, яким надають гуманітарну допомогу. Орієнтовно 50 – 70 мирних жителів "принципово не ходять" її отримувати.

Окрім цього, попри обов'язкову евакуацію дітей на Донеччині, в Авдіївці досі перебуває один маленький українець.

Не можемо її поки знайти, батьки ховають. У нас є вже дійсно примусова евакуація дітей. Щойно знайдемо дитину, то одразу вивеземо,

– зазначив голова МВА.

За його словами, останні 10 родин, яких вивезли з міста, також переховували своїх дітей від евакуаційних груп.

"Ховають будь-де – у родичів, знайомих, не дуже знайомих, аби не їхати на безпечніші території не лише Донецької області, а й взагалі України", – пояснив Барабаш.

Він підсумував, що розлучати дітей із сім'єю заборонено українським законодавством, тому їх має супроводжувати принаймні один із батьків.

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З понад 20 населених пунктів Донецької області примусово евакуюють дітей

В Мінреінтеграції ще 4 квітня повідомили, що члени Коордштабу одноголосно підтримали рішення Донецької ОВА про обов'язкову евакуацію 126 дітей із 21 населеного пункту області. Мовиться про міста та села, де безпекова ситуація залишається критичною.

У міністерстві пояснили, що в Донецькій області працюють 5 евакуаційних екіпажів поліції "Білі янголи". Вони вивозять дітей на броньованих автомобілях.

Діти повинні виїхати в супроводі одного з батьків або ж законного представника. У безпечному місці їм нададуть безоплатне житло, соціальні гарантії, гуманітарну допомогу та психологічну підтримку.