Про це 24 Каналу заявив боєць легіону "Свобода" Максим Морозов. Він зазначив, що, попри це, ситуація контрольована.

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"Ситуація в Авдіївці достатньо критична, але контрольована. Ворог постійно обстрілює на позиції, постійно обстрілює місто", – розказав він.

Росіяни застосовують РСЗВ, артилерію, міномети, танки та авіацію.

"Авіація використовується надзвичайно руйнівної сили. Тобто, ракети Х-59. Використовуються і звичайні "нурси" – або так звані некеровані авіаракети. Удари потужні. Руйнуються багатоповерхівки, руйнуються заводи", – сказав боєць.

За його словами, окупанти вже декілька місяців намагаються взяти Авдіївку "в кліщі" – зайти з Півночі та Півдня.

"Просуваючись з однієї сторони – зі сторони Пісків, Первомайське, також захопивши Опитне й просунувшись близько до Сєверного. З іншого боку – вони захопили Красногорівку", – заявив Морозов.

Які три тактики застосовує ворог, щоби оточити Авдіївку: дивіться відео

Росіян зупинили

Боєць додав, що це села навколо Авдіївки. Усе для того, щоби оточити місто. Але росіян зупинили на рубежах. Окупанти втратили величезну кількість живої сили та техніки.

"Вони використали величезну кількість БК. Щодо тактики – нині намагання їх проломитися "в лобову". Саме для того вони використовують авіацію", – додав військовий.

Росіяни б'ють і руйнують усі можливі висотки, щоби там українські армійці не змогли організувати собі форпости, які б зупиняли ворога ціною величезних втрат окупантів. Та росіяни не полишають ідеї оточити Авдіївку.

Які тактики у ворога

Намагаються дотиснути до Очеретяного і вже повністю перерізати дорогу. А з цієї сторони – дотиснути до Ласточкиного. І вже контролювати там основні дороги, які заходять до Авдіївки,

– заявив він.

Це, за словами Максима Морозова, перша тактика росіян.

"Друга тактика – проломитися "в лобову". Вони атакують українські позиції, зеніт по промзоні, не зупиняючись і не даючи відпочити", – розповів Максим Морозов.

Третя тактика окупантів – "вогняного валу". Її ворог застосовував ще минулого літа, але нині вона набула нових обрисів, адже вони збільшили калібри та кількість обстрілів. А також додали авіаудари.

"І ця тактика спрямована на те, щоби повністю випалити землю, знищити будь-які оборонні споруди, знищити будь-які будівлі в Авдіївці", – наголосив він.

Ворог застосовує одночасно кілька тактик.

Ці три тактики вони застосовують одночасно. Як намагання оточити, "взяти в кліщі", як намагання пробитися "в лобові атаки" і як намагання знищити всі можливі споруди захисні, щоб перша чи друга тактика спрацювала,

– зауважив боєць.

Чи є там вагнерівці

Морозов зауважив, що нині на Авдіївському напрямку вагнерівців не бачили. За його словами, це більше стосується Бахмута.

"У нас теж "різношерстна компашка" там зібралася", – наголосив військовий.

Мовиться про росіян та зрадників України, яких мобілізували на тимчасово окупованих територіях, зокрема, в Криму. Також на боці ворога воюють й іноземні найманці.

"Які воюють і отримують задоволення від того, що вони там будуть вбивати українців. Відбувається все навпаки, й вони удобрюють українську землю навколо Авдіївки", – розповів він.

Максим Морозов додав, що окупанти дуже сильно підкріплені артилерійськими системами, адже позаду них Донецьк – "серце сепаратизму".

"Тому в них достатньо величезна артпідтримка цього всього "різношерстого зброду", який намагається взяти Авдіївку", – підсумував військовослужбовець.

Що відбувається на Авдіївському напрямку: останнє