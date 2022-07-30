россияне принудительно мобилизовали на оккупированных территориях более 100 тысяч украинцев, – Лисянский

россияне продолжают мобилизацию украинцев на временно оккупированных территориях. В основном это делается принудительно.

Те, кто не хочет воевать за россиян и убивать украинцев, сразу же сдаются в плен. Но они должны доказать, что не совершали военных преступлений. Об этом 24 каналу рассказал правозащитник Павел Лисянский.

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По словам Лисянского, россияне принудительно мобилизовали более 100 тысяч украинцев на временно оккупированных территориях. "Нельзя сказать, что всех отправили на фронт. Там много функций, в частности логистические, укрепление линии обороны и т.д.", – объяснил он.

Должно работать законодательство

Лисянский рассказал о своем подзащитном – учителе информатики, которого мобилизовали 23 февраля. "Его забрали под конвоем и отправили на военные сборы. Впоследствии он и другие оказались в Харькове, Иловайске, они рыли окопы, а как только увидели ВСУ – сразу сдались в плен", – рассказал правозащитник.

Мужчинам инкриминируют государственную измену и терроризм. Им грозит от 13 до 15 лет. По мнению Лисянского, это несправедливо.

Колаборанту из Харьковской области дали 5 лет лишения свободы условно, со сроком испытания 4 года. Сотрудник СБУ, совершивший государственную измену, также получил условный срок. Моего подзащитного проверяли на полиграфе, он никого не убивал,

– говорит Лисянский.

Он убежден, что в таком случае должно работать украинское законодательство. Мотивы, почему люди там оказались, разные. Соответственно, не должно быть одинаковых терминов.

Лисянский добавил, что ранее Данилов, Арестович и Министерство реинтеграции уже призывали принудительно мобилизованных украинцев сдаваться украинским воинам, ведь они жертвы. "А какой смысл им сдаваться, если мы им по 15 лет?", – говорит Лисянский.

По мнению правозащитника, принудительно мобилизованных можно судить по статье 260 – участие в незаконных вооруженных формированиях. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы условно, нахождения в колонии поселения или заключения от 3 лет.

Если мы говорим о верховенстве права, демократии, то у нас есть презумпция невиновности. Вину человека доказывают именно правоохранительные органы,

– подчеркнул Лисянский.

Украинцы – не россияне

Лисянский подчеркнул, что принудительно мобилизованных украинцев нужно отличать от россиян, давать более мягкое наказание и делать все, чтобы они и дальше массово сдавались в плен. "Чем больше они будут сдаваться, тем меньше пуль будет выпущено в воинов ВСУ", – отметил он.

По состоянию на апрель уже погибли 23 – 24 тысячи украинцев, которых мобилизовали на временно оккупированных территориях. Однако точно сосчитать это количество невозможно, ведь россияне продолжают скрывать эти данные. Они ввели ограничения на количество людей, которые могут присутствовать на похоронах. Кроме того, фотография и видеосъемка запрещена.

Правозащитник отмечает, что россияне активно используют принудительно мобилизованных на линии обороны. Так, недавно в Авдеевке погибли почти 17 человек, ведь для оккупантов они – пушечное мясо. Следовательно, мужчин призывают прятаться и уклоняться от службы.

Что касается "отказников", их сажают в тюрьмы и пытаются сломать. Безусловно, имеют место и издевательства.

Принудительная мобилизация на временно оккупированных территориях: коротко

россияне продолжают пополнять человеческий ресурс путем принудительной мобилизации на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей Украины. Как уберечься от призыва – рассказал правозащитник.

Качество личного состава не очень волнует оккупантов. Они мобилизуют даже бездомных, пьяниц и наркоманов.

О желании воевать жителей оккупированных территорий даже не спрашивают. Один из мужчин просто вышел за хлебом, а оказался – под Изюмом.

Что оккупанты делают с отказниками на оккупированном Донбассе? – Лисянский: смотрите видео