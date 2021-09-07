Приснился сон: СМИ сообщили мотивы девушки, устроившей стрельбу из арбалета

Полтавская студентка 6 сентября пришла в одну из школ города и стреляла в педагогов из арбалета. Ранения получили два человека. Медиа сообщают, что на такой шаг девушку мог натолкнуть сон.

Местные СМИ со ссылкой на собственные источники пишут, что подозреваемой в ночь с 4 на 5 сентября приснилось, что она должна кого-то убить.

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Арбалет девушке подарили родители, – СМИ

Для реализации сна полтавчанка взяла арбалет. Оружие ей подарили на день рождения родители. Однако до сих пор неизвестно, почему подозреваемая избрала своей целью именно учителей школы №11.

Оружие девушка отдала впоследствии без сопротивления

Журналисты пишут, что сначала в одном из кабинетов девушка выстрелила в спину учительнице. Впоследствии она ранила в руку заместительницу директора, которая пыталась ей помешать. Арбалет у студентки отобрал девятиклассник. Оружие девушка отдала добровольно. Уже после задержания учителя вызвали полицию.

МИ сообщают, что подозреваемая – студентка Национального университета гражданской защиты Украины, где учится на психолога.

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