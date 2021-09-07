Наснився сон: ЗМІ повідомили мотиви дівчини, що влаштувала стрілянину з арбалета

Полтавська студентка 6 вересня прийшла в одну з шкіл міста та стріляла у педагогів з арбалета. Поранення отримали двоє осіб. Медіа повідомляють, на такий крок дівчину міг наштовхнути сон.

Місцеві ЗМІ з посиланням на власні джерела пишуть, що підозрюваній у ніч з 4 на 5 вересня наснилось, що вона мусить когось вбити.

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Арбалет дівчині подарували батьки, – ЗМІ

Для реалізації сну полтавка взяла арбалет. Зброю їй подарували на день народження батьки. Проте досі невідомо, чому підозрювана обрала своєю ціллю саме вчителів школи №11.

Зброю дівчина віддала згодом без спротиву

Журналісти пишуть, що спочатку в одному з кабінетів дівчина вистрелила у спину вчительці. Згодом вона поранила в руку заступницю директора, яка намагалась їй завадити. Арбалет у студентки відібрав дев'ятикласник. Зброю дівчина віддала добровільно. Вже після затримання, вчителі викликали поліцію.

ЗМІ повідомляють, що підозрювана студентка Національного університету цивільного захисту України, де вчиться на психолога.

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