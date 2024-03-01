Призыв в марте: какие специальности нужны ВСУ, категории мужчин, которых мобилизуют

В Украине в ближайшее время примут новый законопроект о мобилизации и военной службе. Предусмотрено, что полномочия работников ТЦК и СП будут расширены, а оснований для отсрочки наоборот станет меньше. Ждать ли изменений уже в сентябре - рассказываем далее.

Пока проект не подписан президентом, действует действующее законодательство.

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Главное о всеобщей мобилизации

Мобилизацию и военное положение в Украине продлили пока до 13 мая 2024 года. Все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет считаются военнообязанными, а затем – могут получить повестку и быть призванными на службу.

При этом мужчины, которые имеют основания, предусмотренные статьей 23 закона О мобилизационной подготовке и мобилизации, имеют право на отсрочку.

Руководитель Кременчугского районного ТЦК Мирослав Волков в интервью Кременчугскому телеграфу рассказал, какие специальности нужны в ВСУ сейчас, и кого призывают в первую очередь.

Какие специальности нужны

Руководитель ТЦК уточнил, что служащие силовых структур часто идут служить добровольно по собственному желанию. Это – ГСЧС и Нацполиция, особенно, если они уже имеют офицерское звание. Кроме того, призывают всех военнообязанных мужчин, которых вызвали в ТЦК повесткой, а не которые пришли добровольно.

"Мы мобилизуем тех, кто согласно закону подлежит мобилизации и не является забронированным. Сейчас очень много случаев, когда служащие из других силовых структур, призываются в ряды ВСУ в добровольном порядке, и уже проходят службу в ВСУ в тех званиях, которые есть у них, как у военнослужащих", – сообщил военнослужащий.

Руководитель ТЦК уточнил, что после двух лет полномасштабной войны, есть значительный список должностей в Силах Обороны, который должны закрывать через призыв военнообязанных.

. Среди востребованных специальностей: операторы FPV-дронов и штурмовики.

У нас очень большой спектр выбора профессий и должностей в ВСУ. Это и операторы FPV-дронов, и пехотинцы-штурмовики и другие,

– отметил руководитель ТЦК.

Кого могут мобилизовать с 1 марта

Если у военнообязанного нет отсрочки, но есть болезни, которые по Положению о ВВК определяют его как непригодного с исключением с учета, такого человека могут исключить с учета. То есть, его лишат статуса военнообязанного.

Во всех остальных случаях, мужчины подлежат мобилизации при следующих условиях:

1) по возрасту и опыту службы:

от 18 до 60 лет - если есть опыт военной службы;

от 27 до 60 лет - если нет опыта службы;

2) по состоянию здоровья:

годные в мирное и военное время по постановлению военно-врачебной комиссии;

ограниченно годны в мирное время, годны в военное время по постановлению ВВК;

непригодны в мирное время, ограниченно годны в военное время по заключению ВВК;

3) по пребыванию на воинском учете:

сняты с воинского учета, если прошло основание для снятия, берутся на учет повторно и подлежат мобилизации;

мужчины, которые находятся на учете или не находятся, однако не существует оснований для исключения их с учета;

Также мужчины, которые непригодны к военной службе во время военного положения, могут добровольно пройти ВВК высшей инстанции, которое признает их годными или ограниченно годными к службе. Мужчины, которые имеют право на отсрочку не призываются, но они могут добровольно вызваться на службу.

Изменения законодательства о мобилизации: актуально