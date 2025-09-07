В последние недели оккупанты увеличили численность массированных атак по Украине, также известно о подготовке наступления на севере Донецкой области. Все это связано с Китаем.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, отметив, что стоит рассматривать все события, объединяя их. Пекин будет продолжать помогать России, что поощряет ее к войне еще больше.

Как обстрелы Украины связаны с боями на фронте?

По словам руководителя Центра изучения оккупации, на севере Донецкой области россияне готовятся к наступлению. Они стягивают туда силы и резервы. Еще в начале августа Главнокомандующий ВСУ говорил о подготовке группировки в 110 тысяч человек. Туда вошли и механизированные бригады, и морские пехотинцы.

Путин анонсировал "финальную битву" за Донбасс. В то же время начались массированные обстрелы Украины. Фактически раз в 2 дня есть обстрелы крупных городов,

– сказал он.

Где именно враг готовится к наступлению: смотрите на карте

Важно отметить, что недавно российский диктатор встретился с Си Цзиньпинем. Андрющенко подчеркнул, что Путин получил от Пекина разрешение на продолжение боевых действий и обещание продолжить поставлять элементы для дронов.

"Мы на пороге массированного и агрессивного наступления, которое усилят массированные атаки. Намеком к чему стоит готовиться уже есть удар по Кабмину", – отметил руководитель Центра изучения оккупации.

Он добавил, что оккупанты также могут готовить наступления в Запорожье и Херсонской области.

Россияне готовятся к осенней кампании: что известно?