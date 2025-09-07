Анонсируют "финальную битву за Донбасс": как обстрелы Украины связаны с боями на фронте
- Россияне готовятся к наступлению на севере Донецкой области, стягивая силы и резервы, включая механизированные бригады и морских пехотинцев.
- Путин анонсировал "финальную битву" за Донбасс, что сопровождается массированными обстрелами Украины и поддержкой Китая в виде поставок элементов для дронов.
- Андрющенко предупреждает о возможности массированного и агрессивного наступления.
В последние недели оккупанты увеличили численность массированных атак по Украине, также известно о подготовке наступления на севере Донецкой области. Все это связано с Китаем.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, отметив, что стоит рассматривать все события, объединяя их. Пекин будет продолжать помогать России, что поощряет ее к войне еще больше.
Как обстрелы Украины связаны с боями на фронте?
По словам руководителя Центра изучения оккупации, на севере Донецкой области россияне готовятся к наступлению. Они стягивают туда силы и резервы. Еще в начале августа Главнокомандующий ВСУ говорил о подготовке группировки в 110 тысяч человек. Туда вошли и механизированные бригады, и морские пехотинцы.
Путин анонсировал "финальную битву" за Донбасс. В то же время начались массированные обстрелы Украины. Фактически раз в 2 дня есть обстрелы крупных городов,
– сказал он.
Где именно враг готовится к наступлению: смотрите на карте
Важно отметить, что недавно российский диктатор встретился с Си Цзиньпинем. Андрющенко подчеркнул, что Путин получил от Пекина разрешение на продолжение боевых действий и обещание продолжить поставлять элементы для дронов.
"Мы на пороге массированного и агрессивного наступления, которое усилят массированные атаки. Намеком к чему стоит готовиться уже есть удар по Кабмину", – отметил руководитель Центра изучения оккупации.
Он добавил, что оккупанты также могут готовить наступления в Запорожье и Херсонской области.
Россияне готовятся к осенней кампании: что известно?
- В ДШВ сообщили, что оккупанты планируют "решающий прорыв" на агломерации Покровск – Краматорск – Славянск (север Донецкой области).
- Журналисты BBC предположили, что последние массированные атаки на Украину свидетельствуют о новом этапе войны. Россия не только не планирует завершать войну, а готова атаковать украинские города еще чаще.
- Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что существует вероятность того, что в стране-агрессоре объявят мобилизацию. Благодаря этому российское командование будет иметь больше "мяса" для наступлений.