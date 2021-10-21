Прогноз погоды с "клубничкой": в США телеканал случайно показал в эфире порно

Местный телеканал KREM в американском штате Вашингтон показал в эфире 13-секундный порноролик во время прогноза погоды. Ведущая не знала, что происходит, и продолжала рассказывать о хорошей погоде.

Позиция телеканала появилась через несколько часов после пикантного прогноза погоды.

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Ролик показывали 13 секунд

Метеоролог Мишель Босс сообщила, что штат ожидает "несколько бонусных дней хорошей погоды после выходных с низкими температурами", казалось бы, совсем не зная, что транслируется в верхнем левом углу экрана.

Ни Мишель Босс, ни ее соведущий никак не отреагировали на конфуз в эфире, продолжая рассказывать зрителям о погоде. Порноролик транслировался примерно 13 секунд.

Порно в эфире KREM: смотрите видео

Телеканал извинился

KREM извинился перед зрителями через несколько часов, во время выпуска новостей.

Неприемлемое видео транслировалось в нашем эфире. Мы усердно работаем над тем, чтобы нечего подобного не повторилось,

– говорится в сообщении.

В то же время полиция начала расследование. Правоохранители отметили, что инцидент вызвал многочисленные звонки от граждан города и округа.

Полицейские даже могут оштрафовать канал. В США запрещено транслировать "непристойные программы" с 6:00 до 22:00, когда существует риск, что это могут увидеть дети.