Прогноз погоды с "клубничкой": в США телеканал случайно показал в эфире порно
Источник:Daily Mail
Местный телеканал KREM в американском штате Вашингтон показал в эфире 13-секундный порноролик во время прогноза погоды. Ведущая не знала, что происходит, и продолжала рассказывать о хорошей погоде.
Позиция телеканала появилась через несколько часов после пикантного прогноза погоды.
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Ролик показывали 13 секунд
Метеоролог Мишель Босс сообщила, что штат ожидает "несколько бонусных дней хорошей погоды после выходных с низкими температурами", казалось бы, совсем не зная, что транслируется в верхнем левом углу экрана.
Ни Мишель Босс, ни ее соведущий никак не отреагировали на конфуз в эфире, продолжая рассказывать зрителям о погоде. Порноролик транслировался примерно 13 секунд.
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Телеканал извинился
KREM извинился перед зрителями через несколько часов, во время выпуска новостей.
Неприемлемое видео транслировалось в нашем эфире. Мы усердно работаем над тем, чтобы нечего подобного не повторилось,
– говорится в сообщении.
В то же время полиция начала расследование. Правоохранители отметили, что инцидент вызвал многочисленные звонки от граждан города и округа.
Полицейские даже могут оштрафовать канал. В США запрещено транслировать "непристойные программы" с 6:00 до 22:00, когда существует риск, что это могут увидеть дети.Интересно! Ранее погоду на полтавском телеканале вели обнаженные мужчины и одетые девушки. На это пошли, чтобы привлечь внимание к своим эфирам.