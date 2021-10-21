Прогноз погоди з "полуничкою": у США телеканал випадково показав в ефірі порно

Місцевий телеканал KREM в американському штаті Вашингтон показав в ефірі 13-секундний порно ролик під час прогнозу погоди. Ведуча не знала, що відбувається і продовжувала розповідати про гарну погоду.

Позиція телеканалу з'явилася за кілька годин після пікантного прогнозу погоди.

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Ролик показували 13 секунд

Метеорологиня Мішель Босс повідомила, що штат очікує "кілька бонусних днів гарної погоди після вихідних з низькими температурами", здавалося б, зовсім не знаючи, що транслюється у верхньому лівому куті екрана.

Ні Мішель Босс, ні її співедуча ніяк не відреагували на конфуз в ефірі, продовжуючи розповідати глядачам про погоду. Порно ролик транслювався приблизно 13 секунд.

Порно в ефірі KREM: дивіться відео

Телеканал вибачився

KREM вибачився перед глядачами через кілька годин, під час випуску новин.

Неприйнятне відео транслювалося у нашому ефірі. Ми старанно працюємо над тим, щоб щось подібне не повторилося,

– мовиться у повідомленні.

Водночас поліція почала розслідування. Правоохоронці зауважили, що інцидент викликав численні дзвінки від громадян міста та округу.

Поліцейські навіть можуть оштрафувати канал. У США заборонено транслювати "непристойні програми" з 6:00 до 22:00, коли існує ризик, що це можуть побачити діти.