Про незвичну знахідку повідомили у телеграм-каналі ЙАД. У дописі навіть розмістили світлину підручника, на якому видно посилання на сайт для дорослих.
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Що відомо про підручник
Шкільну книгу видали у 2018 році у тиражі 2000 примірників. Автором підручника є Олександр Авраменко –відомий український педагог, лінгвіст, літературознавець, а також теле- та радіоведучий. Він написав чимало книг з української мови та літератури, а випускники готують до ЗНО найчастіше за його підручниками.
Згідно з описом, основу підручника становить матеріал із синтаксису складного речення, а також із розвитку мовлення.
Рубрики "Культура слова", "До речі", "Зауважте!", "You Tube" містять додатковий цікавий і важливий матеріал із мовних тонкощів, подолання суржикових елементів, збагачення словника тощо. У підручник інтегровано матеріали мережі інтернет з експрес-уроками, які сприятимуть розвитку мовної компетентності учнів,
– мовиться в описі.
Як ми бачимо, підручник дійсно має "додатковий цікавий і важливий матеріал" з інтернету. Щоправда, не зовсім такий, який очікуєш побачити у підручнику. Додамо, що цей підручник рекомендовано МОН України.
Як могла статися помилка
Швидше за все, автор просто помилився літерою у гіперпосиланні: написав замість w – v. І тепер лінк відправляє користувачів не на http://nowomirgorod.com, а на сайт трохи іншого змісту.