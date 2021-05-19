О необычной находке сообщили в телеграм-канале ЙАД. В заметке также разместили фотографию учебника, на котором видно ссылки на сайт для взрослых.

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Что известно об учебнике

Школьную книгу издали в 2018 году в тираже 2000 экземпляров. Автором учебника является Александр Авраменко – известный украинский педагог, лингвист, литературовед, а также теле- и радиоведущий. Он написал немало книг по украинскому языку и литературе, а выпускники готовят к ВНО чаще всего по его учебникам.

Обратите внимание! Редакция 24 канала не может быть на 100% уверенной, что именно Александр Авраменко написал учебник, ведь в книге не указано отчество автора. А значит – это может быть человек с таким же именем и фамилией. В то же время на сайте Yakaboo эта книга среди его работ.

Согласно описанию, основу учебника составляет материал по синтаксису сложного предложения, а также по развитию речи.

Рубрики "Культура слова", "Кстати", "Заметьте!", "You Tube" содержат дополнительный интересный и важный материал по языковым тонкостям, преодолению суржиковых элементов, обогащению словаря и тому подобное. В учебник интегрированы материалы сети интернет с экспресс-уроками, которые способствуют развитию языковой компетентности учащихся,

– говорится в описании.

Как мы видим, учебник действительно имеет "дополнительный интересный и важный материал" из интернета. Правда, не совсем такой, какой ожидаешь увидеть в учебнике. Добавим, что этот учебник рекомендован МОН Украины.

Как могла произойти ошибка

Скорее всего, автор просто ошибся буквой в гиперссылке: написал вместо w – v. И теперь ссылка отправляет пользователей не на http://nowomirgorod.com, а на сайт несколько иного содержания.