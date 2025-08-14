В Харькове участковый офицер полиции сорвал прохождение ВВК своему товарищу, выдав его медикам за подозреваемого в мошенничестве. Суд признал правоохранителя виновным, но освободил от отбывания наказания с испытательным сроком.

Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на приговор Индустриального районного суда Харькова от 12 августа 2025 года.

Полицейский в Харькове сорвал медосмотр призывнику

В Харькове участкового офицера полиции осудили за препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований. Он, находясь в форме, пришел в поликлинику, где его товарищ проходил военно-врачебную комиссию, и забрал его, сообщив медикам, что это подозреваемый в мошенничестве.

Как установил Индустриальный районный суд Харькова, инцидент произошел 17 августа 2024 года в медучреждении в Индустриальном районе города. Обвиняемый – уроженец Харькова, который работал участковым офицером полиции. Он зашел в кабинет сдачи анализов, где находился его товарищ, и заявил медработникам, что мужчина задержан за мошенничество и нужно срочно доставить его в отдел полиции для следственных действий.

После этого полицейский вместе с товарищем покинул помещение больницы и скрылся в неизвестном направлении. Призывник так и не завершил прохождение ВВК, что фактически сорвало процесс определения его пригодности к военной службе.

Во время судебного разбирательства милиционер полностью признал свою вину. 12 августа 2025 года суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы, однако освободил от отбывания срока с испытательным сроком.