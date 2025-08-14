Укр Рус
24 Канал Новини України У Харкові поліцейський забрав товариша з ВЛК, видавши його за шахрая
14 серпня, 17:54
2

У Харкові поліцейський забрав товариша з ВЛК, видавши його за шахрая

Анастасія Горецька
Основні тези
  • У Харкові поліцейський зірвав проходження ВЛК своєму товаришу, видавши його за підозрюваного у шахрайстві, за що був засуджений, але звільнений з іспитовим терміном.
  • Суд визнав правоохоронця винним у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України, призначивши п'ять років позбавлення волі з випробувальним терміном.
  • Інцидент стався 17 серпня 2024 року в медзакладі Харкова, де поліцейський заявив медпрацівникам, що його товариш затриманий за шахрайство і має бути доставлений до відділу поліції.

У Харкові дільничний офіцер поліції зірвав проходження ВЛК своєму товаришу, видавши його медикам за підозрюваного у шахрайстві. Суд визнав правоохоронця винним, але звільнив від відбування покарання з іспитовим терміном.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на вирок Індустріального районного суду Харкова від 12 серпня 2025 року. 

Читайте також Оскарження рішень ВЛК у 2025 році: у Мін'юсті розповіли про порядок і підстави 

Поліцейський у Харкові зірвав медогляд призовнику

У Харкові дільничного офіцера поліції засудили за перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань. Він, перебуваючи у формі, прийшов до поліклініки, де його товариш проходив військово-лікарську комісію, і забрав його, повідомивши медикам, що це підозрюваний у шахрайстві.

Як встановив Індустріальний районний суд Харкова, інцидент стався 17 серпня 2024 року в медзакладі в Індустріальному районі міста. Обвинувачений – уродженець Харкова, який працював дільничним офіцером поліції. Він зайшов до кабінету здачі аналізів, де перебував його товариш, і заявив медпрацівникам, що чоловіка затримано за шахрайство та потрібно терміново доставити його до відділу поліції для слідчих дій.

Після цього поліцейський разом із товаришем залишив приміщення лікарні та зник у невідомому напрямку. Призовник так і не завершив проходження ВЛК, що фактично зірвало процес визначення його придатності до військової служби.

Під час судового розгляду правоохоронець повністю визнав свою вину. 12 серпня 2025 року суд призначив йому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі, однак звільнив від відбування строку з випробувальним терміном.