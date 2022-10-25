"Лишь бы летало и падало на головы": пропагандист Мардан отметился циничным заявлением о "Шахидах"

Пропагандист Сергей Мардан радуется, что дроны убивают украинцев. По его словам, иранские друзья научили Россию производить беспилотники.

Об этом написала советница по коммуникациям руководителя Офиса Президента Украины Дария Заривная.

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"Представьте уровень деградации России — они не способны сами изготовить ударные дроны для терактов, их "вторая армия мира" на поле боя выглядит жалко и проигрывает, но они радуются, что есть шанс чужими инструментами совершить террористический акт", — отметила Заривная.

О чем сказал Мардан

Пропагандист лжет, что атакуют Украину не иранские беспилотники Shahed-136. По его словам, "добрые иранские друзья научили делать из газонокосилок беспилотники "Герань".

Мне безразлично, как они называются – прекрасным словом "шахид" или прекрасным русским словом "герань", чтобы это летало и падало на головы х*хлов, – заявил пропагандист.

Еще одно заявление пропагандиста

Антон Красовский в прямом эфире Russia Today призвал топить и сжигать украинских детей. Это должно быть расправой по отказу поддерживать россиян.

"Прямо топить этих детей. Где "Плыне кача", прямо в Тисине – это наш метод. Сказали, что россияне оккупировали Украину, – тогда прямо в реку с бурным течением", – сказал Красовский.

Впоследствии пропагандиста уволили. Об остановке сотрудничества с ним заявила одиозная Маргарита Симоньян.

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