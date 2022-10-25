"Лишь бы летало и падало на головы": пропагандист Мардан отметился циничным заявлением о "Шахидах"
Источник:Дарья Заривная
Пропагандист Сергей Мардан радуется, что дроны убивают украинцев. По его словам, иранские друзья научили Россию производить беспилотники.
Об этом написала советница по коммуникациям руководителя Офиса Президента Украины Дария Заривная.
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"Представьте уровень деградации России — они не способны сами изготовить ударные дроны для терактов, их "вторая армия мира" на поле боя выглядит жалко и проигрывает, но они радуются, что есть шанс чужими инструментами совершить террористический акт", — отметила Заривная.
О чем сказал Мардан
Пропагандист лжет, что атакуют Украину не иранские беспилотники Shahed-136. По его словам, "добрые иранские друзья научили делать из газонокосилок беспилотники "Герань".
Мне безразлично, как они называются – прекрасным словом "шахид" или прекрасным русским словом "герань", чтобы это летало и падало на головы х*хлов, – заявил пропагандист.
Еще одно заявление пропагандиста
Антон Красовский в прямом эфире Russia Today призвал топить и сжигать украинских детей. Это должно быть расправой по отказу поддерживать россиян.
"Прямо топить этих детей. Где "Плыне кача", прямо в Тисине – это наш метод. Сказали, что россияне оккупировали Украину, – тогда прямо в реку с бурным течением", – сказал Красовский.
Впоследствии пропагандиста уволили. Об остановке сотрудничества с ним заявила одиозная Маргарита Симоньян.
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