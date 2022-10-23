Российская пропаганда делает все, чтобы подпитывать ненависть россиян к украинцам. Удивляться зверствам оккупантов на поле боя не стоит, поскольку представители российских СМИ не скрывая декларируют, что нужно пытать даже детей.

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Что сказал пропагандист в эфире RT

Диктор российского телеканала Антон Красовский предложил просто топить украинских детей, если те не хотят, чтобы Украина была оккупирована Россией.

Прямо топить этих детей. Где "Плине кача", прямо в Тысине – это наш метод. Сказали, что россияне оккупировали Украину – тогда прямо в реку с бурным течением,

– сказал Красовский.

Полное видео с высказыванием Красовского: смотрите отрывок из эфира RT

Реакция Дмитрия Кулебы

Министр иностранных дел сразу отреагировал на этот маразм в своем твиттере. Кулеба призвал правительства всех стран запретить вещание пропагандистского телеканала RT, где он еще работает.

Правительства, которые до сих пор не запретили RT, должны посмотреть этот отрывок. Вот на чьей вы стороне, если позволяете RT работать в ваших странах. Агрессивное подстрекательство к геноциду, ничего общего со свободой слова. Пора запретить RT во всем мире,

– написал министр.

Также он заверил, что Красовский за свое высказывание будет отвечать перед судом.

Где запретили канал Russia Today

Российский телеканал уже запрещен в ряде цивилизованных стран мира, в том числе во всех странах Европейского Союза без исключения.

Естественно, что его работа недоступна Украине. Кроме того, с самого начала полномасштабного наступления – в Черногории.

Достойно внимания – российская пропаганда продуцирует маразматические заявления: смотрите видео