Официальную позицию организации озвучила директор Amnesty International из Восточной Европы и Центральной Азии Мари Стразерс.

Важно Amnesty померещилась "жесткость" к мигрантам на границе с Беларусью: Латвия резко возразила

По ее словам, стратегия, которая стоит за новой тактикой ведения войны Россией, очевидна. Подвергая атакам критически важную гражданскую инфраструктуру Украины, в частности, энергетические объекты, российская армия явно намерена:

взорвать промышленное производство,

нарушить работу транспорта,

посеять страх и отчаяние, лишив мирных жителей Украины тепла, электричества и воды по мере приближения зимних холодов.

Прицельное уничтожение Россией украинской гражданской инфраструктуры незаконно.

Осуществление этих атак с единственной задачей терроризировать гражданское население является военным преступлением. Все лица, ответственные за отдачу приказов и совершение этих преступных нападений, должны быть привлечены к ответственности. Поскольку Россия наращивает свои усилия по устрашению мирных жителей Украины, международное сообщество должно срочно отреагировать и осудить эти мерзкие нападения,

– отметила она.

Добавим, что 20 октября власти Украины объявили об отключении электроэнергии по всей стране после того, как российские атаки в последние дни серьезно повредили около 40% энергетических объектов страны.

Как сказал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона, в заявлении Amnesty International есть неточность, потому что Владимир Путин пытается уничтожить не просто гражданских украинцев, а всех граждан Украины.

"И, если в первом случае мы говорим о военном преступлении, то второе – это геноцид", – подчеркнул Кулеба.

Что следует знать о скандальных заявлениях Amnesty International

Amnesty International ранее заявила, что ВСУ подвергают опасности мирное население. Этим заявлением организация распространяет российские нарративы и оправдывает геноцид России против украинского народа. Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Amnesty International, как и любые другие международные институции, не вполне дееспособны. Они вообще не анализируют, что сегодня происходит в Украине.

Впоследствии, правозащитная организация Amnesty International выдала скандальный отчет о войне России против Украины. Но отказываться от выводов отчета организация не захотела.

А недавно правозащитная организация заявила, что власти Латвии якобы жестоко обращались с мигрантами на границе с Беларусью. В Amnesty International обвинили Латвию в нарушении международного права. Интересно, что эта организация не столь резка и критическая в высказываниях о стране-агрессорке России и преступных режимах самопровозглашенного диктатора Беларуси Александра Лукашенко.

Что известно о скандальном заявлении Amnesty International об ВСУ: смотрите видео