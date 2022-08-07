Правозащитная организация Amnesty International выдала скандальный отчет о войне россии против Украины. В нем говорится, что техника и личный состав ВСУ кое-где расположены среди жилых районов, что "подвергает опасности мирных граждан". российские пропагандисты немедленно ухватились за этот тезис и начали врать, что наши герои "прикрываются мирным населением", хотя такой прием часто используют именно российские оккупанты.

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Извинения Amnesty International без отказа от выводов

После того, как отчет Amnesty International получил просто невероятное количество критики от Украины и партнеров, в организации решили извиниться за его публикацию. Правда, очень своеобразным способом, ведь отказываться от выводов отчета Amnesty International не захотела.

Приоритетом Amnesty International в этом и любом другом конфликте является обеспечение защиты гражданских лиц. действительно, это было нашей единственной целью при публикации последнего исследования. Хотя мы полностью поддерживаем наши выводы, мы сожалеем о причиненной боли,

– говорится в заявлении организации.