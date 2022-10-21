Офіційну позицію організації озвучила директорка Amnesty International зі Східної Європи та Центральної Азії Марі Стразерс.

Важливо Amnesty привиділася "жорстокість" до мігрантів на кордоні з Білоруссю: Латвія різко заперечила

За її словами, стратегія, яка стоїть за новою тактикою ведення війни Росією, є очевидною. Піддаючи атакам критично важливу громадянську інфраструктуру України, зокрема енергетичні об'єкти, російська армія явно має намір:

підірвати промислове виробництво,

порушити роботу транспорту,

посіяти страх і розпач, позбавивши мирних жителів України тепла, електрики та води у міру наближення зимових холодів.

Прицільне знищення Росією української громадянської інфраструктури є незаконним.

Здійснення цих атак з єдиним завданням тероризувати громадянське населення є воєнним злочином. Усі особи, відповідальні за віддачу наказів та за скоєння цих злочинних нападів, мають бути притягнуті до відповідальності. Оскільки Росія нарощує свої зусилля щодо залякування мирних жителів України, міжнародне співтовариство має терміново відреагувати та засудити ці мерзенні напади,

– зазначила вона.

Додамо, що 20 жовтня влада України оголосила про відключення електроенергії по всій країні після того, як російські атаки в останні дні серйозно пошкодили близько 40% енергетичних об'єктів країни.

Як сказав глава українського МЗС Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону, у заяві Amnesty International є неточність, бо Владімір Путін намагається знищити не просто цивільних українців, а всіх громадян України.

"І, якщо в першому випадку ми говоримо про воєнний злочин, то друге – це геноцид", – підкреслив Кулеба.

Що варто знати про скандальні заяви Amnesty International

Amnesty International раніше заявила, що ЗСУ наражають на небезпеку мирне населення. Цією заявою організація поширює російські наративи та виправдовує геноцид Росії проти українського народу. Радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що Amnesty International, як і будь-які інші міжнародні інституції, є несповна дієздатними. Адже вони взагалі не аналізують, що сьогодні відбувається в Україні.

Згодом правозахисна організація Amnesty International видала скандальний звіт про війну Росії проти України. Але відмовлятися від висновків звіту організація не захотіла.

А нещодавно правозахисна організація заявила, що влада Латвії нібито жорстоко поводилася з мігрантами на кордоні з Білоруссю. У Amnesty International звинуватили Латвію у порушенні міжнародного права. Цікаво, що ця організація не така різка та критична у висловлюваннях про країну-агресорку Росію та злочинних режим самопроголошеного диктатора Білорусі Олександра Лукашенка.

Варте уваги – Що відомо про скандальну заяву Amnesty International про ЗСУ: дивіться відео