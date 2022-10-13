У звіті організації мовиться, що влада Латвії жорстоко поводилася з біженцями, зокрема дітьми.

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Біженців нібито катували та били електрошокером

За даними організації, людей нібито утримували у латвійських лісах, багатьох били, декого били електрошокером, зокрема по геніталіях. Деяких мігрантів, як зазначає Amnesty International, змушували "добровільно" повернутися до своїх рідних країн, інших примусово повертали до Білорусі.

Латвійська влада кинула чоловіків, жінок і дітей на напризволяще, часто в лісах або в наметах,

– заявила глава представництва Amnesty International Єва Гедді.

Вона звинуватила Латвію у порушенні міжнародного права. Цікаво, що ця організація не така різка та критична у висловлюваннях про країну-агресорку Росію та злочинних режим самопроголошеного диктатора Білорусі Олександра Лукашенка.

Навіть коли російські окупанти вчинили теракт в Оленівці, де загинули десятки полонених українських захисників, Amnesty International чомусь не поспішали назвати це порушенням міжнародного права.

Що варто знати про Amnesty International

Amnesty International раніше заявила, що ЗСУ наражають на небезпеку мирне населення. Цією заявою організація поширює російські наративи та виправдовує геноцид Росії проти українського народу.

Радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що Amnesty International, як і будь-які інші міжнародні інституції, є несповна дієздатними. Адже вони взагалі не аналізують, що сьогодні відбувається в Україні. Вони займають досить пасивну позицію протягом усього цього часу, що йде війна. Вони неактивно коментують терористичні дії Росії.

Як ці звинувачення коментує Латвія

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич наголосив, що вже деякий час Amnesty International втратила будь-яку довіру.

І цей звіт додатково доводить повну деградацію колись шанованої правозахисної організації. Латвія відкидає ці фальшиві звинувачення,

– підкреслив Рінкевич.

Зауважимо, що 10 серпня уряд Латвії оголосив режим надзвичайної ситуації через збільшення кількості нелегальних мігрантів, які перетинають кордон країни. Влада Латвії запровадила до 10 листопада режим надзвичайної ситуації в прикордонних з Білоруссю районах.

Прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш заявив, що криза з нелегальними мігрантами, які намагаються перебратися через кордони Литви і Латвії, є проявом "гібридної війни Білорусі з ЄС".

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