Вибори у Латвії пройшли 1 жовтня. Інформацію про результати голосувань розповіли у Центральному виборчому комітеті.

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Чому не підтримали проросійське об'єднання

Проросійська партія "Згода" на попередніх двох виборах отримала найбільшу кількість голосів, але не входила до уряду через те, що не вдалося сформувати коаліції меншості. У 2022 році не здолала прохідний бар'єр.

"Згода" засудила російське вторгнення в Україну. Ймовірно, саме це й знизило популярність партії, оскільки за неї голосували симпатики Кремля. Загалом у Латвії етнічні росіяни становлять приблизно чверть населення. Мовиться про 1,9 мільйона людей.

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Хто здобув голоси на виборах

Лідерство на парламентських виборах за правоцентристською партією "Нова єдність" прем'єр-міністра Кріш'яніса Каріньша, який висловлював жорстку політику щодо Росії. Він зможе очолити новий коаліційний уряд.

Загалом підсумки виборів до 14-го Сейму Латвії є такими:

"Нова Єдність" – 18,97% (26 мандатів);

"Союз зелених і селян" – 12,44% (16 мандатів);

"Об'єднаний список" – 11,01% (15 мандатів);

"Національне обʼєднання" – 9,29% (13 мандатів);

"За стабільність" – 6,80% (11 мандатів);

"Латвія на першому місці" – 6,24% (9 мандатів);

"Прогресивні" – 6,16% (10 мандатів).

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