Також уряд Латвії ухвалив закрити один із прикордонних переходів. Такі рішення запропонувало латвійське Міністерство внутрішніх справ.

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Надзвичайна ситуація у трьох прикордонних районах

Аргументували це необхідністю запобігти можливим загрозам для внутрішньої безпеки Латвії. Вони можливі зокрема й тому, що після оголошеної в росії мобілізації багато росіян намагаються залишити країну. Також існує ймовірність того, що люди намагатимуться перетнути кордон нелегально.

Надзвичайна ситуація діятиме з 28 вересня до 26 грудня у пунктах перетину кордону та трьох прикордонних районах:

Алуксненському,

Балвському,

Лудзенському.

Прикордонний перехід у Педедзе також закриють на цей період.

Зверніть увагу! Через зростання тиску нелегальної імміграції з білорусі, уряд Латвії з 11 серпня 2021 року вже оголошував надзвичайну ситуацію в Лудзенському, Краславському, Аугшдаугівському краях і Даугавпілсі. Вона триває дотепер.

В'їзд у Латвію для росіян

Уряд також доручив до кінця грудня Державній прикордонній охороні посилити контроль на латвійсько-російському кордоні та перевірку росіян, які прибувають до країни.

Як відомо, з 19 вересня перетнути кордон з Латвією можуть лише росіяни, які:

мають посвідку на проживання,

їдуть відвідати родичів,

в'їжджають з гуманітарних причин.

Рішення закрити кордон для росіян поширюється навіть на тих, хто має шенгенські візи, видані третіми державами. Загалом 19 до 27 вересня у в'їзді до Латвії відмовлено 57 громадянам росії.

Наразі притулку в Латвії попросили 16 громадян Росії, більшість з яких причиною вказали той факт, що не підтримують російську політику, або факт переслідування. Ще двоє змушені шукати притулку через оголошену в Росії мобілізацію.

Однак міністр внутрішніх справ Латвії Крістап Еклонс раніше заявив, що мобілізація в росії сама по собі не є підставою для надання притулку в Латвії.

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