Також уряд Латвії ухвалив закрити один із прикордонних переходів. Такі рішення запропонувало латвійське Міністерство внутрішніх справ.
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Надзвичайна ситуація у трьох прикордонних районах
Аргументували це необхідністю запобігти можливим загрозам для внутрішньої безпеки Латвії. Вони можливі зокрема й тому, що після оголошеної в росії мобілізації багато росіян намагаються залишити країну. Також існує ймовірність того, що люди намагатимуться перетнути кордон нелегально.
Надзвичайна ситуація діятиме з 28 вересня до 26 грудня у пунктах перетину кордону та трьох прикордонних районах:
- Алуксненському,
- Балвському,
- Лудзенському.
Прикордонний перехід у Педедзе також закриють на цей період.
В'їзд у Латвію для росіян
Уряд також доручив до кінця грудня Державній прикордонній охороні посилити контроль на латвійсько-російському кордоні та перевірку росіян, які прибувають до країни.
Як відомо, з 19 вересня перетнути кордон з Латвією можуть лише росіяни, які:
- мають посвідку на проживання,
- їдуть відвідати родичів,
- в'їжджають з гуманітарних причин.
Рішення закрити кордон для росіян поширюється навіть на тих, хто має шенгенські візи, видані третіми державами. Загалом 19 до 27 вересня у в'їзді до Латвії відмовлено 57 громадянам росії.
Наразі притулку в Латвії попросили 16 громадян Росії, більшість з яких причиною вказали той факт, що не підтримують російську політику, або факт переслідування. Ще двоє змушені шукати притулку через оголошену в Росії мобілізацію.
Однак міністр внутрішніх справ Латвії Крістап Еклонс раніше заявив, що мобілізація в росії сама по собі не є підставою для надання притулку в Латвії.
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