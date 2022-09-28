Также правительство Латвии приняло решение закрыть один из пограничных переходов. Такие решения было предложено латвийским Министерством внутренних дел.

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Чрезвычайная ситуация в трех приграничных районах

Аргументировали это необходимостью предотвратить возможные угрозы для внутренней безопасности Латвии. Они возможны, в том числе и потому, что после объявленной в россии мобилизации многие россияне пытаются покинуть страну. Также существует вероятность того, что люди постараются пересечь границу нелегально.

Чрезвычайная ситуация будет действовать с 28 сентября по 26 декабря в пунктах пересечения границы и трех приграничных районах:

  • Алуксненском,
  • Балвском,
  • Луденском.

Пограничный переход в Педедзе также будет закрыт на этот период.

Въезд в Латвию для россиян

Правительство также поручило до конца декабря Государственной пограничной охране усилить контроль на латвийско-российской границе и проверку прибывающих в страну россиян.

Как известно, с 19 сентября пересечь границу с Латвией могут только россияне, которые:

  • имеют вид на жительство,
  • едут посетить родственников,
  • въезжают по гуманитарным причинам.

Решение закрыть границу для россиян распространяется даже на имеющих шенгенские визы, выданные третьими государствами. Всего 19 по 27 сентября во въезде в Латвию отказано 57 гражданам россии.

В настоящее время убежища в Латвии попросили 16 граждан россии, большинство из которых причиной указали тот факт, что не поддерживают российскую политику или факт преследования. Еще двое вынуждены искать убежища из-за объявленной в россии мобилизации.

Однако министр внутренних дел Латвии Кристап Эклонс ранее заявил, что мобилизация в россии сама по себе не является основанием для предоставления убежища в Латвии.

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