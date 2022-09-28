Также правительство Латвии приняло решение закрыть один из пограничных переходов. Такие решения было предложено латвийским Министерством внутренних дел.

Обратите внимание Вас здесь не ждут – в Латвии резко напомнили россиянам о новых ограничениях на въезд

Чрезвычайная ситуация в трех приграничных районах

Аргументировали это необходимостью предотвратить возможные угрозы для внутренней безопасности Латвии. Они возможны, в том числе и потому, что после объявленной в россии мобилизации многие россияне пытаются покинуть страну. Также существует вероятность того, что люди постараются пересечь границу нелегально.

Чрезвычайная ситуация будет действовать с 28 сентября по 26 декабря в пунктах пересечения границы и трех приграничных районах:

Алуксненском,

Балвском,

Луденском.

Пограничный переход в Педедзе также будет закрыт на этот период.

Обратите внимание! Из-за роста давления нелегальной иммиграции из беларуси правительство Латвии с 11 августа 2021 года уже объявляло чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском, Аугшдауговском краях и Даугавпилсе. Она продолжается до сих пор.

Въезд в Латвию для россиян

Правительство также поручило до конца декабря Государственной пограничной охране усилить контроль на латвийско-российской границе и проверку прибывающих в страну россиян.

Как известно, с 19 сентября пересечь границу с Латвией могут только россияне, которые:

имеют вид на жительство,

едут посетить родственников,

въезжают по гуманитарным причинам.

Решение закрыть границу для россиян распространяется даже на имеющих шенгенские визы, выданные третьими государствами. Всего 19 по 27 сентября во въезде в Латвию отказано 57 гражданам россии.

В настоящее время убежища в Латвии попросили 16 граждан россии, большинство из которых причиной указали тот факт, что не поддерживают российскую политику или факт преследования. Еще двое вынуждены искать убежища из-за объявленной в россии мобилизации.

Однако министр внутренних дел Латвии Кристап Эклонс ранее заявил, что мобилизация в россии сама по себе не является основанием для предоставления убежища в Латвии.

Интересно – Латвия признала россию страной-спонсором терроризма: смотрите видео