Выборы в Латвии прошли 1 октября. Информацию о результатах голосований рассказали в Центральном избирательном комитете.
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Почему не поддержали пророссийское объединение
Пророссийская партия "Согласие" на предыдущих двух выборах получила наибольшее количество голосов, но не входила в правительство из-за того, что не удалось сформировать коалицию меньшинства. В 2022 году не преодолела проходной барьер.
"Согласие" осудило российское вторжение в Украину. Вероятно, именно это и снизило популярность партии, поскольку за нее проголосовали симпатики Кремля. В целом в Латвии этнические россияне составляют примерно четверть населения. Речь идет о 1,9 миллионе человек.
Кстати Латвия объявила режим чрезвычайной ситуации в приграничных с россией районах.
Кто получил голоса на выборах
Лидерство на парламентских выборах у правоцентристской партии "Новое единство" премьер-министра Кришьяниса Кариньша, выражавшего жесткую политику в отношении России. Он сможет возглавить новое коалиционное правительство.
В целом итоги выборов в 14-й Сейм Латвии таковы:
- "Новое Единство" – 18,97% (26 мандатов);
- "Союз зеленых и крестьян" – 12,44% (16 мандатов);
- "Объединенный список" – 11,01% (15 мандатов);
- "Национальное объединение" – 9,29% (13 мандатов);
- "За стабильность" – 6,80% (11 мандатов);
- "Латвия на первом месте" – 6,24% (9 мандатов);
- "Прогрессивные" – 6,16% (10 мандатов).
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