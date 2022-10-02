Результаты экзит-полла обнародовало агентство БГНЕС. У партии Борисова 25,8% голосов.

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А вот проевропейская "Продолжаем изменения" бывшего премьера Кирилла Петкова набрала 18,5%.

Другие результаты

На третьем месте турецкая этническая партия "Движение за права и свободы", получившая 13,5% голосов. Она тяготеет к сотрудничеству с ГЭРБ.

"Болгарская социалистическая партия" и пророссийское "Возрождение" набирают 11,3% и 10,2% соответственно. Есть шанс попасть в парламент "Демократическая Болгария", которая получила примерно 7% голосов.

Пока рискуют не преодолеть проходной барьер популистская партия "Есть такой народ". Такие же шансы у консервативной "Болгарский подъем", которую последнюю возглавляет экс-министр обороны Болгарии Стефан Янев. Он ушел в отставку после того, как назвал российскую агрессию "операцией".

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Выборы четвертый раз за менее чем 2 года

В Болгарии досрочные выборы проходят 2 октября. В парламент претендуют от шести до восьми партий. Ожидают низкую явку из-за разочарования в политической нестабильности. Если же не удастся сформировать правительство, то президент Румен Радев назначит технический кабинет, который, вероятно, будет функционировать до следующих выборов.

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