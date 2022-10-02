Результати екзит-полу оприлюднило агентство БГНЕС. Зазначили, що партія Борисова має 25,8% голосів.

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Натомість проєвропейська "Продовжуємо зміни" колишнього прем'єра Кирила Петкова набрала 18,5%.

Інші результати

На третьому місці турецька етнічна партія "Рух за права і свободи", яка отримала 13,5% голосів. Вона тяжіє до співпраці з ГЕРБ.

"Болгарська соціалістична партія" і проросійське "Відродження" набирають 11,3% та 10,2% відповідно. Має шанс потрапити в парламент "Демократична Болгарія", яка отримала приблизно 7% голосів.

Наразі мають ризик не подолати прохідний бар'єр популістська партія "Є такий народ". Такі ж шанси має консервативний "Болгарський підйом", яку останню очолює ексміністр оборони Болгарії Стефан Янев. Він пішов у відставку після того, як назвав російську агресію "операцією".

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Вибори вчетверте за менше як 2 роки

У Болгарії дострокові вибори відбуваються 2 жовтня. До парламенту претендують від шести до восьми партій. Очікують низьку явку через розчарування у політичній нестабільності. Якщо ж не вдасть сформувати уряд, то президент Румен Радєв призначить технічний кабінет, який, ймовірно, функціонуватиме до наступних виборів.

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