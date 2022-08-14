Червоний Хрест не отримав доступ до поранених полонених

Катерина Прокопенко, дружина командира полку захисників Маріуполя Дениса Прокопенка, в інтерв'ю 24 каналу розповіла про те, що немає даних про те, в якому стані потерпілі після теракту в Оленівці.

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За словами Прокопенко, інформацію про стан потерпілих подавали тільки російські пропагандисти, яким не можна довіряти.

Ми лише бачили з усіх цих пропагандистських відео, що вони як під копірку відповідають одне й те саме, і незрозуміло, чи це відбувається під тиском, чи це завчений текст, чи вони і справді так вважають,

– сказала дружина "Редіса".

Прокопенко зазначила, що Червоний Хрест не отримав доступ до полонених, а "віри окупантам теж нема".

"Тому все дуже важко і дуже складно. Увесь цей час ми постійно у переживаннях. Незрозуміло нічого", – додала вона.

Ганна Науменко, наречена командира 1 роти 1 батальйону Дмитра Данілова, зазначила, що родини захисників "Азовсталі" обмежені інформаційно.

Вся інформація, яка є, – вона з однієї сторони (російської – 24 канал). Тому, на жаль, перевірити щось поки не є можливим,

– сказала вона.

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