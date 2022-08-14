Але рідні тих, хто перебував у російському полоні, не перестають вірити в те, що їхні близькі все ще живі. Так, Ганна Науменко, наречена командира 1 роти 1 батальйону Дмитра Данілова, висловила в інтерв'ю 24 каналу сподівання, що він не став жертвою теракту в Оленівці.

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Інформації не було досить давно

Вона розповіла, що досить давно отримувала бодай якусь інформацію про свого коханого. Ганна Науменко надіється, що він все ще перебуває в Оленівці. Востаннє ж про Дмитра Данілова їй розповідали українські військові, яких повернули додому під час першого обміну.

Дівчина розповідає, що розуміла, де зараз перебуває Дмитро. Але водночас вона усвідомлює, що відтоді минуло досить багато часу. Тож усе могло ще безліч разів змінитись.

Тому я не можу напевно знати де він, але по відчуттях – відчуваю, що він живий,

– сказала вона.

Востаннє говорили телефоном у травні

А от Катерина Прокопенко, дружина Дениса Прокопенка з позивним "Редіс", востаннє чула голос коханого у травні. Він зателефонував їй після виходу з металургійного комбінату "Азовсталь".

Що ж стосується його перебування зараз, то достеменної інформації немає. Вона розповіла, що якщо й дані надходять, то лише від російських ЗМІ. Прокопенко зауважила, що з'явилось досить багато загадок, а також речей, які не так уже й просто зрозуміти.

Наприклад, згідно з одними даними, "Редіса" утримують під Москвою, з іншими – у самій столиці росії. А є й відомості, які свідчать про те, що коханого Катерини повезли кудись в глибину країни-агресорки.

Рідні захисників просять не поширювати "зраду"

Також Катерина Прокопенко та Ганна Науменко звернулись до земляків. Вони попрохали не грати на руку ворогові, поширюючи "зраду" довкола питання повернення захисників "Азовсталі". Жінки наголосили на тому, що загарбникам вигідно, щоб ми зараз шукали винних у тому, що сталось саме серед влади.

Крім того, вони зробили акцент на тому, чого прагне досягнути ворог. Його основна мета зараз – посіяти паніку та зневіру. Тож росіяни й здійснюють такі моторошні терористичні акти. окупанти переконані, що таким чином вдасться пришвидшити капітуляцію нашої держави.

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