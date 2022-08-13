Як зазначила дружина захисника "Азовсталі" Дениса Прокопенка з позивним "Редіс" Катерина Прокопенко в інтерв'ю 24 каналу, шукати винних у скоєнні теракту в Оленівці потрібно не в Україні. Експерти з усього світу вже підтвердили, що обстріл колонії здійснили не ЗСУ.

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Ворогу на руку поширення "зради"

Передовсім вона наголосила на тому, що у кремлі користаються тим фактом, що в Україні починають поширювати "зраду". Вона зауважила, що у цьому випадку, як і в багатьох інших, працює психологія звичайної живої людини. Мовиться про бажання знайти винних у тому, що сталось. І, ясна річ, що у цій ситуації, як і в багатьох інших, гнилими помідорами закидають саме владу.

Для прикладу вона навела інший розвиток подій. Катерина Прокопенко припустила, що українські військові могли б загинути під руїнами "Азовсталі". В такому разі, переконана вона, звинувачували б владу за те, що не віддала наказ покинути об'єкт.

Дружина "Редіса" зазначила, що перший успішний обмін подарував надію. Вона вірила в те, що невдовзі відбудеться наступний. Але тут слід розуміти, що росія – непередбачувана країна. І звинуватити у терористичних діях можна лише її. Зі слів Катерини Прокопенко, ніхто й уявити не міг, що перед другим обміном буде теракт.

кремль нав'язує думки

Наречена полоненого захисника "Азовсталі" Дмитра Данілова Ганна Науменко наголосила на злочинних діях кремля. Вона підкреслила, що вказівки звинувачувати українську владу йдуть саме звідти. І це те, чого робити не можна ні в якому разі.

Ворог зараз робить все можливе для того, щоб посіяти в наші голови зневіру та позбавити надії на перемогу. Вона підкреслила, що якщо ми споживатимемо і поширюватимемо наративи з росії, то нікому буде боротися за захисників "Азовсталі".

Дружина військовополоненого додала, що наразі важливо зберегти державність. Адже упродовж восьми років наші захисники і захисниці віддають свої життя. І роблять вони це не задля того, щоб зараз усі здались та дали ворогові те, що він хоче.

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