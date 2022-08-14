Но родные находившихся в российском плену не перестают верить в то, что их близкие все еще живы. Так, Анна Науменко, невеста командира 1 роты 1 батальона Дмитрия Данилова, выразила в интервью 24 каналу надежду, что он не стал жертвой теракта в Еленовке.

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Информации не было достаточно давно

Она рассказала, что довольно давно получала хоть какую-то информацию о своем любимом. Анна Науменко надеется, что он все еще находится в Еленовке. В последний раз о Дмитрии Данилове ей рассказывали украинские военные, которых вернули домой во время первого обмена.

Девушка рассказывает, что понимала, где сейчас находится Дмитрий. Но в то же время она осознает, что с тех пор прошло достаточно много времени. Так что все могло еще много раз измениться.

Поэтому я не могу наверняка знать где он, но по ощущениям – чувствую, что он жив,

– сказала она.

Последний раз говорили по телефону в мае

А вот Екатерина Прокопенко, жена Дениса Прокопенко с позывным "Рэдисом", в последний раз слышала голос любимого в мае. Он позвонил по телефону после выхода из металлургического комбината "Азовсталь".

Что касается его пребывания сейчас, то точной информации нет. Она рассказала, что если данные поступают, то только от российских СМИ. Прокопенко заметила, что появилось достаточно много загадок, а также вещей, которые не так-то просто понять.

Например, согласно одним данным, "Рэдиса" содержат под Москвой, по другим – в самой столице россии. А есть и сведения, свидетельствующие о том, что любимого Екатерины увезли куда-то в глубину страны-агрессора.

Родные защитников просят не распространять "зраду"

Также Екатерина Прокопенко и Анна Науменко обратились к землякам. Они попросили не играть на руку врагу, распространяя "зраду" вокруг вопроса возвращения защитников "Азовстали". Женщины отметили, что захватчикам выгодно, чтобы мы сейчас искали виновных в том, что произошло именно среди власти.

Кроме того, они сделали акцент на том, чего стремится достичь враг. Его основная цель сейчас – посеять панику и уныние. Поэтому россияне и совершают такие жуткие террористические акты. оккупанты убеждены, что таким образом удастся ускорить капитуляцию нашего государства.

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