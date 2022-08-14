Красный Крест не получил доступ к раненым пленникам
Екатерина Прокопенко, супруга командира полка защитников Мариуполя Дениса Прокопенко, в интервью 24 каналу рассказала о том, что нет данных о том, в каком состоянии пострадавшие после теракта в Еленовке.
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По словам Прокопенко, информацию о состоянии потерпевших подавали только российские пропагандисты, которым нельзя доверять.
Мы лишь видели из всех этих пропагандистских видео, что они как под копирку отвечают одно и то же, и непонятно, происходит ли это под давлением, это заученный текст, или они действительно так считают,
– сказала жена "Рэдиса".
Прокопенко отметила, что Красный Крест не получил доступ к пленным, а "веры оккупантам тоже нет".
"Поэтому все очень тяжело и очень сложно. Все это время мы постоянно в переживаниях. Непонятно ничего", – добавила она.
Анна Науменко, невеста командира 1 роты 1 батальона Дмитрия Данилова, отметила, что семьи защитников "Азовстали" ограничены информационно.
Вся имеющаяся информация – она с одной стороны (российской – 24 канал). Поэтому, к сожалению, проверить что-то пока невозможно,
– сказала она.
Что известно о теракте в Еленовке
- российские военные совершили теракт в колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области. Именно в Еленовке россияне удерживали украинских военнопленных, которые в середине мая вышли из "Азовстали".
- В Офисе генпрокурора сообщали, что в результате теракта погибли около 40 человек и еще 130 получили ранения. По данным Associated Press, погибли 53 человека.
- В разведке сообщили, что за теракт ответственны наемники из ЧВК "Вагнера".
- В ГУР МО заявили, что теракт в колонии – не случайность. Об этом свидетельствует то, что 1 августа в Еленовку должна была приехать комиссия, чтобы проверить условия содержания военнопленных. Также в результате теракта не пострадали работники колонии и здания поблизости.
- По предварительным выводам экспертов, россияне применили во время теракта в Еленовке термобарическое оружие. Для убийства россияне могли использовать реактивные пехотные огнеметы РПВ-А "Джмиль".
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