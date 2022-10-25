"Лиш би літало і падало на голови": пропагандист Мардан відзначився цинічною заявою про "Шахіди"

Пропагандист Сєргєй Мардан радіє, що дрони вбивають українців. За його словами, іранські друзі навчили Росію виготовляти безпілотники.

Про це написала радниця з питань комунікацій керівника Офісу Президента України Дарія Зарівна.

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"Уявіть рівень деградації Росії – вони не здатні самі виготовити ударні дрони для терактів, їхня "друга армія світу" на полі бою виглядає жалюгідно та програє, але вони радіють, що є шанс чужими інструментами здійснити терористичний акт", – зазначила Зарівна.

Про що сказав Мардан

Пропагандист бреше, що атакують Україну не іранські безпілотники Shahed-136. За його словами "добрі іранські друзі навчили робити з газонокосарок безпілотники "Герань".

Мені байдуже, як вони називаються – прекрасним словом "шахід" чи прекрасним російським словом "герань" аби це літало й падало на голови х*хлів, – заявив пропагандист.

Ще одна заява пропагандиста

Антон Красовський в прямому етері Russia Today закликав топити та спалювати українських дітей. Це має бути розправою за відмовою підтримувати росіян.

"Прямо топити цих дітей. Де "Плине кача", прямо в Тисині – це наш метод. Сказали, що росіяни окупували Україну, – тоді прямо в річку з бурхливою течією", – сказав Красовський.

Згодом пропагандиста звільнили. Про зупинку співпраці з ним заявила одіозна Маргаріта Сімоньян.

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