Нещодавно міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу остаточно втратив здоровий глузд та заявив, що українці начебто почали розробляти зброю масового ураження. "Брудна бомба" через дві дні після свого народження у хворій уяві кремлівського чиновника отримала чернівецьку прописку. Про це написали ворожі ЗМІ.

Читайте також Шойгу день просидів на телефоні: урешті-решт додзвонився у Пентагон та розповідав нісенітниці

Ядерну бомбу "збирають" у Чернівцях

Військовий "експерт" Алєксандр Артамонов в ефірі однієї з російських інформаційних помийок почав розповідати про те, що українська влада "розробляє" аналог ядерної зброї. Звісно, що до такої "геніальної" ідеї – створити зброю масового ураження – ми самі додуматись не могли, тому за цим начебто стоять британські спецслужби.

Ілюзорну бомбу Київ збирає не абиде, а у Чернівцях. Ба більше, почалось це все задовго до початку "спєциальной воєнной опєрациї" 24 лютого. Логіку окупантів дуже важко зрозуміти. Після цієї заяви виникає дуже багато запитань, зокрема: якщо Кремль знав, що українська влада розробляє аналог ядерної зброї, то чому про це сказали лише зараз. Чому російські війська у такому разі, взагалі, вирішили воювати з Україною, якщо вона "може застосувати" зброю масового ураження.

Не варто сприймати серйозно слова російських "лідерів думок", однак посміятися з їхніх заяв можна.

Артамонов заявив, що Київ розробляє бомбу в Чернівцях: дивіться уривок з відео з ютуб-каналу Сергія Стерненка

Російська пропаганда у дії: Кремль розганяє фейк про бомбу

Самі придумали – самі в це повірили та збираються "реагувати". Саме так найкраще можна описати весь цей галас у російському інформаційному просторі навколо "брудної бомби". У Кремлі уже "серйозно" запевнили, що вони рішуче відреагують на те, якщо Київ застосує зброю масового ураження.

Читайте також "Альтернативне православ'я": Кіріл вважає, що "Росію нє любят" через погляди на Бога і світ

Наразі українська влада нічого не заявляла про відновлення ядерного потенціалу та розробку "брудної бомби". Міністру оборони Олексію Резнікову навіть довелось пояснювати, чому слова Шойгу – це повна дурня. За його словами, Україна бореться за те, аби вгнати окупантів зі своєї землі. Сама думка про застосування летальної зброї є огидною.

Варте уваги – для чого Кремлю фейк про "брудну бомбу": дивіться відео